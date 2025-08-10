El futbolista York Kensy Moreno Vincula (22), falleció este sábado tras luchar cuatro días en UCI del Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco, luego de que le impactara un balazo en la cabeza durante un incidente en el local “El Gatilín” cerca a la plazuela de Santo Domingo.

Una lamentable noticia enluta al mundo del deporte. Se confirmó el fallecimiento del futbolista York Kensy Moreno Vincula, quien en vida se destacó por su entrega en la cancha y su capacidad goleadora, alegrando a muchos aficionados con sus actuaciones memorables.

GRAN PROMESA

Moreno Vincula, recordado por su pasión, carisma y talento, deja un profundo vacío entre familiares, amigos y seguidores. Su partida ha causado consternación, especialmente en el entorno deportivo, donde se le reconoce no solo por sus logros, sino también por su calidad humana.

El incidente, ocurrido la madrugada del martes 5 de agosto cuando un acto de violencia sin sentido interrumpió una reunión social que se encontraban en un local ubicado en las inmediaciones de los jirones Dos de Mayo y Ayacucho, altura del parque Santo Domingo. El futbolista York Kensy Moreno, Frans Lama Romero y Michael Atencia Terezo tras ser heridos de bala fueron trasladados al hospital valdizano.