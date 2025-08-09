Impulsan tercer taller: “Huánuco aprende con la escuela rodante”

Un trágico hecho en el local “Villar El Chapo”, ubicado detrás del centro de salud de Puerto Inca, la tarde del 4 de agosto. Una mujer identificada como Emily Fiorella Mego Díaz (21), perdió la vida tras caer desde el segundo piso del establecimiento, mientras que Henry Manuel del Águila Macedo (27) resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a Pucallpa.

En el lugar que funcionaría como billar y bar, ha generado cuestionamientos sobre sus permisos de funcionamiento. De acuerdo a un video de cámaras de seguridad y a versiones recogidas, la joven habría corrido detrás de Del Águila Macedo, presuntamente para intentar arrebatarle un teléfono.

En las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, se observa que ambos se aproximan a una zona sin aparente protección o baranda, donde, tras un contacto físico, pierden el equilibrio y caen al primer piso. Mego Díaz falleció en el acto debido al impacto, mientras que el joven sufrió lesiones graves en la cabeza. Ante este hecho los familiares del herido denunciaron que no hubo ambulancia disponible y que debieron costear de forma particular su traslado a un centro médico de mayor capacidad.

Entre tanto la Policía y el Ministerio Público investigan las circunstancias del caso, recopilando las grabaciones completas del establecimiento y tomando declaraciones a testigos y administradores, a fin de determinar si se trató de un accidente fortuito o si existió negligencia en las condiciones de seguridad del local, así como esclarecer los motivos que provocaron la persecución previa a la caída.