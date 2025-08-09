Para promover el desarrollo de capacidades en la IEI n.° 014 de Llicua Baja Amarilis, realizan el III Taller de fortalecimiento de capacidades pedagógicas, dirigido a profesoras coordinadoras de los programas no escolarizados PRONOEI, directoras de educación inicial y docentes del ámbito de la UGEL Huánuco.

Evento, que forma parte de la semana de gestión, tuvo como objetivo dar a conocer la práctica pedagógica y la implementación de la estrategia regional por la mejora de los aprendizajes 2025 “Huánuco aprende con la escuela rodante” en su contexto teórico y práctico.

Contó con la participación de la especialista de la Dirección Regional de Educación, Elizabeth Coz Félix, y se llevó a cabo en la IEI n.° 014 de Llicua, bajo la dirección de la maestra Lizzet Ramos Villanueva y su equipo de docentes.

El objetivo de esta jornada fue coadyuvar a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes de 5 años de edad en el nivel de educación inicial en comunicación y matemáticas.

El taller se enmarca en el Plan Anual de Trabajo de la Estrategia Regional, que busca impulsar acciones formativas (estratégicas, operativas y de soporte) a nivel de la educación inicial.

Los participantes asistieron con una PC, y la organización estuvo a cargo de la especialista del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL de Huánuco, Flor Genoveva Gabriel Jauregui.