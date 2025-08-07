En el marco de las celebraciones por el 486° aniversario de la fundación española de la ciudad de Huánuco, se lanzó oficialmente el II Concurso Internacional de Pintura Rápida “Huánuco para el mundo 2025”, un evento artístico de gran envergadura organizado por la Municipalidad Provincial de Huánuco, que se realizará el próximo lunes 11 de agosto.

“Huánuco se convierte en la capital del arte. Este concurso no solo embellece la ciudad, sino que la posiciona a nivel nacional e internacional como un epicentro de cultura y talento. Invitamos a todos los ciudadanos a vivir esta experiencia artística sin precedentes”, expresó el alcalde Toño Jara durante la conferencia de prensa.

La autoridad edil confirmó la participación de más de 250 artistas procedentes de diversas regiones del país y del extranjero, quienes llegarán a la ciudad para plasmar en lienzo la belleza, identidad y cultura viva de Huánuco.

TALLER AL AIRE LIBRE

Durante el certamen, la ciudad se transformará en un gran taller de arte al aire libre, con zonas específicas de intervención artística, entre ellas: la Plaza de Armas, Parque Cartagena, Plazuela Santo Domingo, Iglesia San Cristóbal, Alameda–Iglesia Patrocinio, Puente Calicanto, Iglesia San Sebastián, Parque San Pedro y el Puente Huayopampa.

El concurso contempla dos categorías: Profesionales (Categoría A) Emergentes/Aficionados (Categoría B) Se otorgarán premios por un valor superior a 30 mil soles, además de diplomas y menciones honrosas, como incentivo a la creatividad, la expresión artística y el talento emergente.

FECHAS PARA EXHIBICIÓN

Las obras ganadoras serán exhibidas los días 12 y 13 de agosto en el Salón San Sebastián de la municipalidad. Las demás piezas se expondrán en los alrededores del Parque Santo Domingo, donde el público podrá apreciarlas y adquirirlas directamente de los artistas, en una oportunidad única para llevar el arte a los hogares huanuqueños y contribuir al crecimiento de los creadores participantes.