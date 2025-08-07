



Recientemente fue dejado un explosivo en la cochera de la tienda de vehículos Shempko, que se encuentra en la junta vecinal Los Jardines, de la ciudad de Aucayacu, en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Hecho que causó mucho temor en los vecinos.

El artefacto explosivo se trataría de un cartucho dinamita el cual habría sido encendido, pero que no llegó a explotar. Según testigos, el material explosivo habría sido arrojado entre la noche del martes a la mañana del miércoles 6 de agosto.

Los agentes de la Comisaría de Aucayacu, tras tomar conocimiento del explosivo se dirigieron hasta la tienda de vehículos y aislaron el área y a su vez pidieron la intervención de personal especializado en desactivación de explosivos del Departamento de Operaciones Antidrogas de Leoncio Prado.

Hasta el lugar también llegaron policías del Depincri Tingo María quienes realizaron el interrogatorio al dueño del negocio a fin de conocer el motivo que tendrían los autores del hecho, pero éste habría negado ser víctima de extorsión.