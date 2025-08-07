En la salida a Villo, distrito de Yanahuanca (Pasco), un automóvil de color guinda se precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros de profundidad, luego de que su conductor perdiera el control.

El chofer resultó herido, pero sobrevivió al accidente y recibió atención inmediata. El hecho ocurrió hace pocos minutos y las causas del siniestro están en investigación.

Este caso se suma a la reciente racha de accidentes registrados en la región, que en los últimos días han dejado un saldo de heridos y cuantiosos daños materiales, generando preocupación entre la población y las autoridades.