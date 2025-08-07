En una acción inmediata, agentes del Departamento de Investigación Policial (DEINPOL) de la Comisaría de La Merced, junto al serenazgo de la Municipalidad de Chanchamayo y efectivos de la PNP, capturaron a Jorge Rodball López Cachupe (37), natural de Pucallpa, por presunto hurto agravado.

El operativo se realizó este miércoles 6 de agosto, alrededor de las 6:30 a.m., tras el robo de celulares y electrodomésticos desde el hotel Monte Prado, en agravio de un funcionario de SUNAT. Mediante el GPS de los equipos robados, se logró ubicar al sujeto y recuperar los objetos en una guarida situada cerca del río Chanchamayo.

TE PUEDE INTERESAR: Pasco: Sujeto irá 20 años preso por abusar de su expareja

Entre lo recuperado figuran una refrigeradora, cocina de inducción, colchón, sábanas, celulares y un reloj. El caso está en manos de las autoridades para las diligencias correspondientes.