A propósito de la segunda vuelta electoral, especialistas alertaron que muchos trabajadores designados como miembros de mesa no informan oportunamente a sus empleadores sobre esta responsabilidad. Esta situación es frecuente entre quienes no laboran los domingos y consideran que no es necesario comunicarlo.

Sin embargo, ejercer como miembro de mesa puede demandar una jornada extensa que se prolongue hasta altas horas de la noche o incluso la madrugada, lo que podría afectar la asistencia o puntualidad del trabajador en su siguiente día laboral.

Jimmy Huatuco, líder de implementaciones de Buk Perú, señaló que ser miembro de mesa es un deber cívico respaldado por la ley, pero recordó que también es importante mantener una comunicación oportuna con el empleador p ara evitar inconvenientes en la organización del trabajo.

El especialista indicó que, aunque la jornada electoral se realice en un día de descanso, resulta recomendable informar previamente a la empresa. De esta manera, las organizaciones pueden tomar previsiones y evitar posibles conflictos o incertidumbre ante eventuales ausencias o tardanzas.

Asimismo, precisó que n o comunicar esta condición no implica la pérdida de derechos laborales, como el descanso compensatorio establecido por ley . No obstante, recomendó informar la designación lo antes posible y presentar la constancia de participación correspondiente para garantizar una adecuada coordinación entre trabajador y empleador.