El gerente municipal del distrito de Coviriali, Ovidio Curichaoa Vilchez, informó que el Censo Nacional 2025 en su distrito enfrentó serios problemas logísticos, falta de coordinación y riesgos para el personal empadronador, lo que pone en duda la eficacia del proceso en la zona.

Según explicó, hubo un retraso en la designación de las zonas de empadronamiento, lo que provocó que los censistas y sus jefes recién conocieran sus rutas una noche antes del censo. A pesar de que la Municipalidad de Bellavista se comprometió a brindar agua, galletas, gasolina y guías para acceder a zonas alejadas, el segundo día del censo se registraron incidentes graves.

Una joven censista se perdió en el centro poblado de Buenos Aires, donde no había señal telefónica, y no apareció hasta horas de la tarde. En el sector Ricardo Palma, otra censista fue atacada por un perro pitbull con antecedentes agresivos. El gerente señaló que se solicitó apoyo a los serenos, pero no obtuvieron respuesta inmediata.

Curichaoa lamentó estos hechos y subrayó que la falta de recursos y planificación podría afectar los resultados del censo, indispensables para futuros proyectos y asignación de presupuesto. Recordó que el censo del 2017 ya presentó errores, lo que impidió reflejar la realidad de la localidad, y pidió que este año se garantice un trabajo más riguroso y seguro.