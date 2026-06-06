Arequipa está cada vez más cerca de contar con un nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2026-2045. Según informó el regidor provincial Exequiel Medina Lazo, el levantamiento de observaciones registraría un avance de aproximadamente el 60%, y se encontraría a la espera de más información oficial del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA).

Medina recordó que inicialmente existían alrededor de 1800 observaciones formuladas al documento técnico. No obstante, señaló que, una vez subsanadas, estas no deberían volver a ser revisadas íntegramente, sino mediante mecanismos de muestreo por el directorio para agilizar la aprobación del plan.

MODIFICACIÓN DEL DIRECTORIO DEL IMPLA

Respecto a la propuesta de modificar la composición del directorio del IMPLA, el regidor sostuvo que ello no tendría por qué afectar el desarrollo del PDM, debido a que el trabajo técnico es realizado por profesionales especializados y el directorio cumple principalmente una función de validación.

Añadió que, incluso si se produjeran cambios en la gerencia o en la dirección de la entidad, el proceso no debería sufrir mayores retrasos. Según explicó, detener el avance actual implicaría perder tiempo y recursos públicos en una etapa clave para la planificación urbana de Arequipa.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA

La preocupación por las modificaciones en el directorio del IMPLA también motivó un pronunciamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Mediante un comunicado, la institución expresó su respaldo al PDM 2026-2045 y destacó la importancia de garantizar la continuidad de los equipos técnicos encargados de culminar el documento.

El gremio empresarial señaló que tomó conocimiento de una propuesta para cambiar la composición del directorio del IMPLA y exhortó a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y al Concejo Provincial a evaluar cuidadosamente el impacto de estas medidas, priorizando el interés público y el desarrollo sostenible de la ciudad.