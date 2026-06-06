Ante la renuncia de la arquitecta Nelly Torres a la presidencia del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA), se abrió la puerta a una reestructuración del directorio que será debatida el próximo 11 de junio. Para el regidor Jose Suárez, esta situación podría afectar el desarrollo del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2026-2045.

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Frente a ello, la Municipalidad Provincial de Arequipa aseguró que la propuesta de modificación de los miembros del IMPLA no afectaría ni interrumpiría la elaboración del PDM.

A través de un comunicado oficial, la institución recordó que el IMPLA es la entidad responsable de elaborar y levantar las observaciones del PDM, documento que deberá ser presentado ante el pleno del Concejo Municipal durante el presente mes de junio.

La comuna sostuvo que el trabajo viene siendo desarrollado por un equipo técnico especializado con contratos vigentes, el cual continúa ejerciendo sus funciones con normalidad y no ha sido removido, por lo que están garantizando la continuidad del proceso y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Respecto a los cambios en la conducción del IMPLA, el municipio informó que la propuesta de modificación del Directorio será debatida en la próxima sesión de Concejo Municipal programada para el 11 de junio.