La Batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880 contra Chile, constituye uno de los episodios más emblemáticos del Peru. En Arica, el coronel Francisco Bolognesi se convirtió en símbolo de honor y sacrificio al cumplir su célebre frase, de defender la plaza “hasta quemar el último cartucho”. Su inmolación no solo representó un acto de heroísmo individual, sino también un gesto colectivo de resistencia frente a la superioridad numérica y material del enemigo.

El contexto estratégico era adverso: tras la derrota en Tacna, las fuerzas peruanas se replegaron hacia Arica, donde Bolognesi asumió el mando. La batalla culminó con la toma del Morro de Arica, dejando la resistencia peruana una huella indeleble. Bolognesi cayó en combate con la mayoría de sus oficiales, convirtiéndose en mártir de la nación, en un mito fundacional.

El 7 de junio es fecha simbólica en el Perú, conmemorándose la Batalla de Arica y la inmolación de Bolognesi, declarado feriado nacional, como Día de la Bandera. La coincidencia de fijar elecciones en esa fecha, genera un debate legítimo sobre el respeto a la memoria histórica y la pertinencia de superponer un acto cívico-electoral con una jornada de conmemoración patriótica. Es una discusión simbólica, porque pude interpretarse como una falta de sensibilidad hacia la memoria los héroes nacionales; y otra institucional, pues el calendario electoral es definido por los organismos electorales con criterios ya establecidos.

Algunos sostienen que la coincidencia podría resignificarse como un acto de reafirmación democrática: así como Bolognesi defendió la patria “hasta quemar el último cartucho”, los ciudadanos “ejercen su derecho al voto como defensa de la soberanía popular”, y que las instituciones encargadas deben estar compuestas por hombres probos, que implica; “integridad, rectitud y conducta intachable”.

Bolognesi y la Batalla de Arica se consolidaron como un símbolo nacional. Su sacrificio trascendió lo militar para convertirse en un referente moral y cultural que inspira a generaciones. A tomar en cuenta.