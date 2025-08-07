Un hombre identificado como Alex Francisco (47) fue intervenido por efectivos de la Comisaría de Concepción, luego de que la madre de una menor de 17 años denunciara un presunto caso de tocamientos indebidos.

El hecho ocurrió en el centro poblado Maravilca, en la provincia de Concepción. El sujeto fue ubicado en la Av. Universitaria y trasladado a la dependencia policial, donde quedó en calidad de intervenido mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La Policía investiga el caso como presunto delito contra la libertad sexual, en coordinación con el Ministerio Público, conforme a lo establecido por la legislación vigente.