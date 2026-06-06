Mediante Informe de Orientación de Oficio N°8440-2026, la Contraloría General de la República ha observado que el Gobierno Regional de La Libertad no ha cumplido con acatar la Ley N° 32139, al haber asignado solo el 0,19% de su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS), cuando está obligado a destinar el 0,5%.

De acuerdo con el órgano de control, esta situación podría limitar el desarrollo oportuno de las funciones de la OREDIS, en particular aquellas vinculadas al registro y actualización de las personas con discapacidad en el padrón correspondiente, condición habilitante para el acceso a diversos servicios y beneficios, así como la implementación de acciones de integración, sensibilización, programas de apoyo y prevención.

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En el documento de la Contraloría se indica que, según información obtenida del Observatorio Nacional de la Discapacidad, al 31 de marzo de 2026, en la región La Libertad se encuentran registradas 28,190 personas con discapacidad activas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPD).

Debido a que el GORE La Libertad solo asignó el 0,19% de presupuesto para la OREDIS, también están en riesgo los trámites como la obtención del carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que requiere previamente el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud.

Además, del acceso a la pensión del Programa Nacional CONTIGO, a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); PRONABEC, respecto al otorgamiento de becas —inclusión a cargo del Ministerio de Educación—, y los beneficios tarifarios en el transporte público.

Contraloría precisa que el GORE La Libertad, sede central, tiene un PIA de S/ 956,476,705 y de ese monto asignó para este año a OREDIS el 0,19%. lo que equivale a S/ 1,811,279, cuando la ley le precisa que debe ser el 0,5%; es decir, S/ 4,782,383.53.

Ese presupuesto menor podría limitar la capacidad operativa de la OREDIS para cumplir con sus funciones.

Correo trató de obtener la versión de la gerenta regional de Inclusión Social del GORE La Libertad, Julia Soto Deza, pero a pesar de mantener un contacto inicial y de haberle planteado el tema no nos volvió a responder.

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