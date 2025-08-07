Ocho candidatas disputan el cetro de Miss Huánuco 2025

En una operación de interdicción en el sector Cushuro, distrito de San Miguel de Cauri en la provincia de Lauricocha, el personal policial de la Comisaría PNP Cauri detectó una actividad de minería ilegal.

En el lugar hallaron una draga artesanal compuesta por, 4 bidones plásticos de 60 galones (color negro) usados como flotadores; 1 motor a combustión (color rojo, sin serie visible); dos mangueras industriales de alta presión (12 m); una mesa vibradora metálica con canaletas forradas de alfombra; una tolva oxidada de 2 m de largo y una herramienta manual, tinas, baldes y otros materiales para el procesamiento del mineral.

Por disposición de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y en aplicación del D.L. n.º 1100, todo lo hallado en la minería ilegal fue destruido e incineración del equipo, debido a la imposibilidad de traslado por la geografía del lugar.