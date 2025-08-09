Desde hace más de un año, los habitantes del caserío Rosario de Huancachupa, ubicado en el distrito de San Francisco de Cayrán, provincia de Huánuco, esperan ser reconocidos oficialmente como centro poblado. Esta demanda surge ante la urgente necesidad de acceder a servicios básicos como agua potable y saneamiento.

Alán Esteban Huerto, encargado del soporte técnico para la creación del centro poblado, informó que ya se han agotado todas las instancias de diálogo con las autoridades municipales. Por tal motivo, han presentado la documentación legal correspondiente para que el concejo municipal evalúe y decida su creación.

“Huancachupa está a menos de 10 minutos de Huánuco y tiene más de 70 años de existencia. Sin embargo, presenta múltiples necesidades que no están siendo atendidas por las autoridades. Incluso el gobernador regional, Antonio Pulgar, se comprometió a brindar atención, pero hasta la fecha no hemos visto avances”, señaló Esteban.

Asimismo, lamentó que algunos regidores, como Fernando Sholl de la Municipalidad Provincial de Huánuco, se opongan a la iniciativa, pese a que incluso existe una empresa de transporte que opera en la ruta hacia Huancachupa.

“Con la creación del centro poblado Rosario de Huancachupa podríamos acceder al Foncomun, lo que permitiría financiar la distribución de agua con cisternas. Actualmente, seguimos tomando agua de un canal de riego, y las autoridades no hacen nada. Por eso buscamos nuestra independización”, finalizó.