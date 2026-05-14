participan en talleres prácticos orientados a mejorar y diversificar su producción alimentaria mediante el programa PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ica, iniciativa que busca fortalecer los emprendimientos locales

Negocios rentables

Las capacitaciones incluyen la elaboración de productos derivados como hamburguesas, chorizos artesanales y chicharrón de prensa, permitiendo que los productores dejen de comercializar únicamente carne fresca y puedan ofrecer alimentos procesados con mayor valor agregado.

Según se informó durante las jornadas de trabajo, el objetivo es que los porcicultores puedan incrementar sus ingresos a través de la transformación de la materia prima, accediendo a nuevos mercados y mejorando la rentabilidad de sus negocios.

Los talleres también están enfocados en fortalecer las buenas prácticas de manipulación y procesamiento de alimentos, promoviendo la producción de derivados cárnicos que cumplan estándares sanitarios y de calidad para su comercialización a nivel local y nacional.

Especialistas que participaron en las capacitaciones señalaron que este tipo de iniciativas permiten aprovechar de mejor manera los recursos de la actividad porcina, impulsando pequeños emprendimientos familiares y promoviendo el desarrollo agroindustrial en la región.

Los productores participantes destacaron que el aprendizaje de nuevas técnicas de procesamiento representa una oportunidad para ampliar sus negocios y generar mayores ingresos para sus hogares, especialmente en un contexto donde la competitividad y la innovación son fundamentales para el crecimiento del sector.

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