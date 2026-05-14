Productores porcinos del sector El Guayabo, en la provincia de Ica, participan en talleres prácticos orientados a mejorar y diversificar su producción alimentaria mediante el programa PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ica, iniciativa que busca fortalecer los emprendimientos locales y generar mayores oportunidades económicas para las familias dedicadas a la crianza de cerdos.

Negocios rentables

Las capacitaciones incluyen la elaboración de productos derivados como hamburguesas, chorizos artesanales y chicharrón de prensa, permitiendo que los productores dejen de comercializar únicamente carne fresca y puedan ofrecer alimentos procesados con mayor valor agregado.

Según se informó durante las jornadas de trabajo, el objetivo es que los porcicultores puedan incrementar sus ingresos a través de la transformación de la materia prima, accediendo a nuevos mercados y mejorando la rentabilidad de sus negocios.

Los talleres también están enfocados en fortalecer las buenas prácticas de manipulación y procesamiento de alimentos, promoviendo la producción de derivados cárnicos que cumplan estándares sanitarios y de calidad para su comercialización a nivel local y nacional.

Especialistas que participaron en las capacitaciones señalaron que este tipo de iniciativas permiten aprovechar de mejor manera los recursos de la actividad porcina, impulsando pequeños emprendimientos familiares y promoviendo el desarrollo agroindustrial en la región.

Los productores participantes destacaron que el aprendizaje de nuevas técnicas de procesamiento representa una oportunidad para ampliar sus negocios y generar mayores ingresos para sus hogares, especialmente en un contexto donde la competitividad y la innovación son fundamentales para el crecimiento del sector.

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