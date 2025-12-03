El equipo técnico de PROCOMPITE, perteneciente a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ica, llevó a cabo una visita técnica a la AEO Granja Porcicultora Barrio Chino S.A.C., con el objetivo de supervisar el uso del cofinanciamiento otorgado y evaluar los beneficios generados en la cadena productiva porcina.

Equipamiento entregado

Durante la inspección, los especialistas verificaron que la asociación viene haciendo uso adecuado de los implementos entregados a través del programa PROCOMPITE y el Gobierno Regional de Ica, herramientas que permiten mejorar su capacidad operativa y la eficiencia en diversas etapas de producción.

Como parte del apoyo, la AEO recibió recursos e infraestructura esenciales para potenciar su actividad: Alimentos balanceados, 25 jaulas de gestación, 6 comederos bilaterales, 1 balanza, 5 jaulas de maternidad elevadas, 6 jaulas de recría elevadas.

Estos equipos han permitido mejorar el manejo técnico en las fases de gestación, maternidad, recría y engorde, garantizando mejores condiciones para los animales y contribuyendo a un incremento en el rendimiento productivo.

El presidente de la asociación, Jhonatan David Berrio Ccora, señaló que la implementación de estas herramientas ha marcado una mejora significativa en la organización y en los procesos de producción. Resaltó que ahora pueden trabajar con mayor eficiencia, reduciendo pérdidas y optimizando la calidad del producto final.

