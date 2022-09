El Gobierno Regional de Ica realizará el importe por más de 9 millones de soles para la implementación por primera vez del Procompite en el departamento y beneficiar la producción, desarrollo, tecnología y otros planes de negocios iqueños.

Sectores beneficiados

El gerente regional de Desarrollo Económico del Gore Ica, Julio Valenzuela Pelayo, informó que el pleno del Consejo Regional, aprobó el importe de 9 millones 963 mil 160 soles, que se destinará para cofinanciar las propuestas productivas en sectores como agricultura, pecuario, forestal, turismo, pesca, acuicultura, artesana, gastronomía, apicultura, agroindustria, industria y otros.

“El Procompite se da en zonas donde la inversión privada es insuficiente para el desarrollo de las cadenas productivas, esta es la primera fase de autorización, luego se realizará un estudio de priorización para beneficiar a los pequeños productores, asociación, micro y pequeñas empresas vinculadas a cadena productivas de mayor potencial económico en la región” declaró.

Detalló que este fondo concursable podrá financiar equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales, servicios y no financia la compra de vehículos, terrenos, gastos de operación, mantenimiento y tampoco entrega directa del dinero.

Además precisó que se podrá participar en tres categorías, donde los productores, proveedores y otros con personería jurídica deben formar su Agente Económico Organizado (AEO): En la categoría A con un mínimo de 10 miembros, el cofinanciamiento es no menor a 80 mil soles, en la categoría B se debe acreditar un año de existencia y el cofinanciamiento es entre 80 mil a 350 mil soles, mientras que en la categoría C, deben ser mínimo 20 miembros con un año de existencia y ventas al año no menor de 5 UIT, con un cofinanciamiento desde S/100 mil a 1 millón de soles.

