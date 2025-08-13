A nueve años de pena privativa fue sentenciado recientemente José Jaramillo por el delito contra la libertad sexual, en modalidad de tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de una menor. La medida coercitiva fue lograda por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha.

APROVECHÓ LAS CIRCUNSTANCIAS

El fiscal provincial, Augusto Lindorf Gayoso Ramos, presentó pruebas claras y contundentes durante el juicio oral, demostrando que el imputado aprovechó que vivía en la misma casa (segundo piso) que la víctima para realizarle tocamientos indebidos.

Según las pruebas, José Jaramillo le pedía a la menor que fuera al cuarto a ver televisión con su hija, momento en que comenzaba a tocarle los senos y parte íntima. Estos hechos cesaron solo cuando la madre de la víctima amenazó con denunciarlo.

EN SEGUNDA INSTANCIA

En un primer momento, el caso había sido archivado por un juez, lo que llevó al Ministerio Público a apelar la decisión. En segunda instancia, el tribunal ordenó continuar con el proceso, lo que finalmente resultó en la sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva.

Además, el juzgado dispuso el pago de 1,000 soles de reparación civil a favor de la víctima, como parte de la indemnización por los daños causados.