Huánuco: Fallece futbolista York Moreno tras cuatro días de lucha en UCI

Un choque múltiple ocurrido en la Carretera Central de Huánuco a Tingo María a unos 600 metros de la Comisaría PNP Cayumba, deja como saldo la muerte de un joven motociclista y daños materiales en cuatro vehículos. El accidente se registró aproximadamente a las 12 y 30 del mediodía del sábado 9 de agosto.

Según el reporte policial, en el hecho estuvieron involucrados un camión Volvo de placa ABB-746, conducido por Jaime Callupe Córdova (57); una miniván Joylong de placa W4W-963, conducida por Kenedy Ubaldo Aguayo (28); un automóvil Hyundai de placa W1P-268, conducido por Winder Pool Tiburcio Quispe (32); y una motocicleta Yamaha FZ16 de placa W44339, cuyo conductor, identificado como Jhon Yetmin Simón Trinidad (18), perdió la vida en el lugar.

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT) fue notificada para continuar con las diligencias de ley y determinar las causas del siniestro. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar las medidas de precaución en esta vía, considerada de alto riesgo por el constante tránsito de vehículos pesados.