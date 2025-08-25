Cinco personas resultaron heridas por impactos de bala durante un violento incidente ocurrido la noche del domingo en el distrito de Ate, tras el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Según información de la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 11:00 p. m. en el cruce del pasaje Puruchuco con la avenida Punta Sal, a pocas cuadras del Estadio Monumental, informó RPP.

Los heridos fueron identificados como Luis Grados Torrejón (43), David Zurita Ibaceta (30), Teddy Valles Ruiz (23), Segundo Torres Mendieta (32) y Fernando Gaitán Huamaní (36).

Todos presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados de inmediato al área de emergencia del Hospital de Lima Este – Vitarte, donde quedaron bajo observación médica.

De acuerdo con la versión de los propios afectados, se encontraban reunidos en la vía pública cuando un grupo de barristas llegó en varios vehículos y disparó de manera indiscriminada contra ellos.

No obstante, algunos vecinos de la zona ofrecieron una versión distinta y aseguraron que lo ocurrido fue, en realidad, un enfrentamiento entre supuestos hinchas de ambos equipos.

El caso fue asumido por los efectivos de la Comisaría de Vitarte, quienes vienen realizando las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a no confundir a los verdaderos aficionados del fútbol con los grupos violentos que suelen protagonizar hechos delictivos.