Un poste de alumbrado público cayó sobre un automóvil en la Vía Evitamiento, afectando gravemente el tránsito en dirección al centro de Lima. El incidente causó una congestión vehicular intensa que interrumpió la circulación por varias horas.

El hecho ocurrió la tarde este domingo 24 de agosto, en pleno horario de alta demanda, a la altura del puente Ramiro Prialé. El vehículo de color negro impactó contra el poste y terminó sobre la berma central de esta importante arteria de Lima.

Además, de acuerdo a Lima Expresa, las unidades de auxilio vial se encuentran en el punto a fin de atender la emergencia y restablecer el tránsito.

Asimismo, informó que a las 4:33 p.m., se liberó la Vía de Evitamiento con sentido a Lima y Huachipa.

Cabe mencionar que, un hecho similar ocurrió el pasado sábado, cuando un poste de alumbrado público cayó sobre el pavimento en Rímac, a la altura del Puente Trujillo. Este hehco causó congestión vehicular en todo Lima Norte.