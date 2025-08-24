Un accidente de tránsito se registró la mañana de ayer, sábado, donde un sereno motorizado atropelló a una mujer que transitaba por la cuadra 1 de la calle Arturo Suárez, zona B, en del distrito limeño de San Juan de Miraflores.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, el trabajador del municipio aparentemente perdió el control de su unidad y embistió a la mujer, quien caminaba con un coche plegable de compras.

El sereno fue identificado como Erick Huamán Ayaucan, quien también quedó tendido en la acera tras el impacto. El agente se levantó e intentó auxiliar a la mujer, quien quedó tendida en el suelo y gritaba de dolor.

SEPARADO DE LA ENTIDAD

Al respecto, la Municipalidad de San Juan de Miraflores emitió un comunicado en el que informó que el sereno fue separado por falta grave del Cuerpo de Serenazgo y puesto a disposición de la comisaría correspondiente para las investigaciones.

Asimismo, la comuna indicó que realiza el seguimiento constante al estado de salud de la mujer afectada, reafirmando su compromiso con el bienestar y seguridad de los vecinos del distrito.