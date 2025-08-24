Los criminales y delincuentes comunes parecen haberse desatado en las últimas semanas, a tal punto que son capaces de asesinar a una persona frente a su familia, en plena plaza San Martín, y de hacer que un niño de solo 8 años clame por su vida en medio de un asalto. El doctor Jerjes Loayza da un diagnóstico de esta situación aparentemente incontenible.

¿Cuál su diagnóstico sobre la imparable criminalidad?

Habría que analizar caso por caso. A la pregunta de qué sucede para que una persona mate a otra persona, eso tiene que ver mucho con el ámbito social en el que estamos. En la medida que el ámbito social es más individualista, más sesgado, disperso y menos reunido, menos fortalecido en su en su núcleo social, seguirán sucediendo estas cosas.

¿Cuál sería el trabajo base para reducir la criminalidad?

Debe haber una evaluación mínima y básica al interior de los ministerios implicados en el tema para ver cuán conocedores o profesionales son quienes participan en la articulación de estas políticas. Digo esto porque desgraciadamente, con los cambios de gabinete o de ministros, ingresan personas con total desconocimiento al ejercicio. Esta situación empieza por profesionales muy malos y pésimos que no están a la altura de los problemas que nos afectan.

No hay continuidad con las medidas…

Ahí tenemos un gran problema, porque quien entra, lo vuelve todo a cero, o no sabe qué hacer. Tiene que ver con el tema de gobernabilidad.

¿Qué medidas específicas se deben tomar?

Creo que es importante el tema de la educación en seguridad. Así como hay simulacros de terremotos y temblores, etcétera, tiene que empezar a haber simulacros en términos de ‘¿qué sucedería si…?, como los hay en Estados Unidos. En ese país hay una toda una política de seguridad en torno a ‘qué pasa si un estudiante saca un arma en un colegio y empieza a disparar a todos’. ¿Qué pasa si alguien en la calle empieza a disparar todos? Ya saben todo lo que tienen que hacer.

¿Más policías en la calle significa menos delitos?

No necesariamente. Puede empeorar incluso. Si tú ves las noticias en otros países, más policías significa más intercambios de balas y más víctimas. Si se decide poner más policías, es porque quien diseña estas políticas es un completo ignorante.

Entonces, el problema son las armas de fuego…

El hecho de trabajar con más armas, no necesariamente más policías, pero sí más armas, puede generar mayor mayores víctimas en el fuego cruzado. No necesariamente el uso de más armas implica una mejor política en contra de la inseguridad ciudadana, La delincuencia ya está insertada. Tú puedes atrapar a uno, dos, tres criminales, pero allí donde los has atrapado van a seguir habiendo criminales si no atiendes las causas sociales o las causas estructurales que existen.

¿Cuáles son esas causas sociales o estructurales que se deben atender?

El delincuente o la delincuencia no existen simplemente por facilidad de trabajo. Existe porque ya hay una necesidad, o porque la persona ya se habituó a la constante de cometer una fechoría, un acto delictivo. No es tan fácil como decir ‘a más policías, menos delincuencia’. La delincuencia existe con o sin policías. Incluso esta puede llegar a fortalecerse en la búsqueda de luchar contra la Policía. Es lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, en los de Centroamérica.

¿Qué condiciones se deben reunir para reducir la delincuencia?

En los países donde hay menos delincuencia –por ejemplo, los de Europa– hay una tendencia hacia un Estado de Bienestar. Aquí se llamarían medidas progresistas o socialistas, y eso no se ve bien. Pero se necesita una acción mucho más fuerte del Estado no para castigar, sino para poder integrar más a la población mediante estas políticas. Y claro, desarrollar políticas exitosas de otros países, no inventos. Las medidas populistas van a considerar cárceles donde se castiga a las personas y esa es la medida más contraria, más ignorante que pueda haber.

¿Cuánto tardarían en implementar medidas efectivas contra la inseguridad y criminalidad?

No va a tardar menos de 5 años, por lo menos. Estas medidas van a necesitar un grado de inversión importante y el conocimiento de personas que trabajen en el tema. Por supuesto, vamos a tener que enfrentar a una población que no va a querer esas políticas. No va a ser sencillo, porque muchas veces la población quiere políticas que no son para aptas para vencer el problema, si no para calmar sus preocupaciones.

La delincuencia existe con o sin policías. Incluso esta puede llegar a fortalecerse

8

soles tuvo que dar un niño de 8 años para que ladrones no lo asesinen en un asalto.

22

años tenía el joven venezolano asesinado en la Plaza San Martín.

Jerjes Loayza Javier

Sociólogo

Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos por la misma casa de estudios. Es docente universitario e Investigador.