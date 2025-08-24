El incremento de la nubosidad, las lloviznas generalizadas, y la mayor sensación de frío, registradas en los últimos días, se prolongarán hasta el lunes 25 de agosto.
Así lo pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que señaló al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur como responsable del fenómeno climático.
Varios distritos de Lima y Callao vienen amaneciendo con lloviznas ligeras y elevados niveles de humedad, situación que afectó a miles de ciudadanos.
Así, Senamhi señaló que hasta el miércoles 27 de agosto, se registrarán temperaturas mínimas de 12 °C y máximas de 20 °C. en Lima Este.
Los distritos costeros registrarán temperaturas de entre los 14 °C y 19 °C.
