El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica ha emitido una alerta a la población y a las autoridades locales, instando a tomar precauciones ante el aviso meteorológico N.º 285 de nivel rojo del SENAMHI.

Este aviso prevé un incremento de la velocidad del viento, de moderada a extrema, que afectará la costa de 10 departamentos, incluyendo toda la región de Ica. Se esperan vientos con velocidades de hasta 46 km/h en la costa central.

Pronóstico en la costa

Según el reporte, este fenómeno se extenderá desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de agosto, y podría generar levantamiento de polvo y arena, lo que reduciría la visibilidad. Además, se anticipa la presencia de niebla o llovizna, principalmente en las noches y madrugadas. En la región Ica, las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Nasca y Palpa son las más afectadas.

Ante este pronóstico, el COER Ica insta a la ciudadanía a seguir una serie de medidas preventivas para proteger la vida y la salud:

Asegurar techos y estructuras: Se recomienda reforzar techos, ventanas y cualquier estructura que pueda desprenderse. También se sugiere mantener distancia de equipos eléctricos y materiales punzocortantes.

Proteger la salud: Usar ropa de abrigo, tomar bebidas calientes y, en caso de síntomas respiratorios, acudir al centro de salud más cercano.

Seguridad marítima: Amarrar adecuadamente cualquier tipo de embarcación para evitar daños por el oleaje o los vientos.

El COER Ica ha exhortado a las autoridades de los gobiernos locales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones de sus jurisdicciones. Hasta el momento, y en comunicación con los secretarios técnicos de defensa civil de cada distrito, se ha confirmado que no existen daños a la salud ni materiales significativos, con la excepción de la caída de una antena de videovigilancia en el distrito de San Andrés.

