La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó la suspensión temporal de los vuelos en el aeropuerto de Pisco y en el aeródromo de Nasca, en la región Ica, a raíz de los vientos intensos acompañados de arena que se registran en la zona.

La entidad precisó que la medida se adoptó con fines de seguridad y que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.

“Nuestro personal monitorea en tiempo real las condiciones del clima para restablecer las operaciones apenas sea seguro hacerlo”, indicó en un comunicado.

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en la costa peruana se ha evidenciado un incremento en la velocidad del viento, que pasó de una intensidad moderada a fuerte. En la provincia de Pisco, los registros alcanzaron ráfagas de hasta 61 kilómetros por hora (km/h).

CORPAC detalló, además, que en otras regiones del sur, como Tacna y Arequipa, también se presentan vientos intensos y presencia de neblina. No obstante, aclaró que en dichos aeropuertos las operaciones no se han visto afectadas.

La institución remarcó que su prioridad es salvaguardar la integridad de pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario, manteniendo los protocolos de seguridad establecidos.

“CORPAC reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de pasajeros, tripulación y operadores, manteniendo altos estándares en sus servicios”, se añadió en el pronunciamiento.