El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), en coordinación con la Marina de Guerra del Perú, emitió una alerta ante el pronóstico de fuertes vientos en la franja costera del país desde este domingo 17 hasta el martes 19 de agosto.

Pronóstico en la región

Según el Aviso Meteorológico N.º 104, se prevé la ocurrencia de vientos con velocidades que podrían alcanzar ráfagas de hasta 44 km/h, con una intensidad que oscilará entre moderada y extrema. Esta situación podría generar levantamiento de polvo y arena, afectando la visibilidad tanto para la población como en las carreteras.

Además, se anticipa la presencia de niebla y neblina durante las primeras horas del día, lo que podría agravar las condiciones de visibilidad, especialmente en zonas cercanas al litoral.

Las autoridades han declarado nivel de peligro rojo, lo que indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos de gran magnitud con potencial de causar daños significativos. Por ello, se recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes precauciones:

Asegurar techos y objetos livianos en viviendas y locales comerciales.

Refuerza ventanas y estructuras expuestas al viento.

Evitar la exposición prolongada en zonas con presencia de polvo o arena.

Mantenerse informado a través de canales oficiales del SENAMHI y la Marina de Guerra.

