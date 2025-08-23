La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) anunció la suspensión temporal de vuelos en el Aeródromo de Nasca y en el Aeropuerto de Pisco debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región de Ica.

De acuerdo con la entidad, en Nasca los vuelos quedaron paralizados desde el mediodía de hoy, mientras que en Pisco la medida se aplicó a partir de las 2:00 p. m. La decisión se tomó ante los fuertes vientos acompañados de arena que se presentan en el litoral, los cuales ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas.

En un comunicado, Corpac informó que su personal viene monitoreando de manera constante las condiciones meteorológicas con el fin de restablecer los vuelos apenas mejoren y no representen un peligro para pasajeros, tripulaciones ni operadores turísticos.

La institución precisó, además, que los demás aeropuertos ubicados en el litoral sur del país continúan operando con normalidad, cumpliendo los itinerarios previstos.

Finalmente, Corpac reafirmó su compromiso de mantener altos estándares de seguridad en la navegación aérea, priorizando la protección de los usuarios frente a fenómenos naturales que puedan comprometer las operaciones.