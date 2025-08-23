La presidenta Dina Boluarte tomó juramento este sábado a Juan José Santiváñez Antúnez como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Juan Enrique Alcántara. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno, donde también asumieron los nuevos titulares del Midis y del MIMP.

Santiváñez regresa al Ejecutivo luego de su paso por el Ministerio del Interior. Actualmente, es investigado por presuntas gestiones indebidas ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia, en beneficio de un excliente.

El 3 de marzo, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron su vivienda y otros inmuebles como parte de una pesquisa preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad. La medida fue autorizada judicialmente.

