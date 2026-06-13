Un obrero que se cortó accidentalmente, la mano izquierda con una amoladora, cuando pretendía cortar una madera en Chupaca, salvó de milagro, un traumatólogo del hospital Carrión, lo operó y le reimplantó la extremidad, luego de 6 horas de haberla perdido. Otros médicos ya lo habían mandado al quirófano para la amputación.

El hecho ocurrió el jueves, al promediar las 14:30 horas, el obrero Eduardo R.S. (60) cortaba madera con una amoladora en Chupaca, cuando de pronto perdió el control de la máquina que cayó encima de su mano y le cortó, el hombre gritó de dolor y cuando vio su muñeca al aire, la levantó y lo evacuaron al hospital Carrión.

El paciente fue evacuado por emergencia al promediar las 15:29 horas, su hija lo acompañó e inclusive firmó el documento donde autorizaba la amputación de la mano, que los galenos del servicio de emergencia ya creían perdida.

Cuando el paciente ya estaba en el quirófano, salió una enfermera y le dijo que el traumatólogo Germán Ochoa Payez, había encontrado un tejido que palpitaba cuando unió la muñeca a la mano, entonces, como habían signos de vida, les dio el aliento para salvar la mano.

difícil. El especialista le dijo a su hija que ya habían unido los huesos con 3 clavos, y luego tenían que unir la venas y arterías que eran difíciles de encontrar pero las hallaron y al final le cocieron los tejidos y la piel, evitando que se produzca una trombosis.

El traumatólogo Germán Ochoa, dijo que la cirugía consistió en revascularizar, es decir que vuelva a circular la sangre por venas y arterias después de 6 horas de ocurrido el accidente. “Hemos reconstruido la manos, reparamos, los nervios, tendones, huesos, en una ardua cirugía que duró hasta la madrugada. Esta operación es algo que no se hace, muchos piden amputar, cuando se debe intentar hacer algo hasta el final”, mencionó el especialista.

Ayer, el traumatólogo Germán Ochoa pasó visita médica y el paciente estaba consciente y feliz, porque ya podía mover los dedos, lo que evidenciaba que ya había circulación. Ahora se espera una buena evolución y con terapia volvería a cumplir sus funciones.

El especialista que es uno de los traumatólogos más experimentados del hospital Carrión, antes trabajo en Argentina, donde también realizó este tipo de cirugía en beneficio de pacientes de condición humilde que acuden al hospital Carrión, para una cirugía de este tipo, que se hacen en Lima.

HAZAÑA Equipo de profesionales, al mando de un traumatólogo, logró devolverle las esperanzas a paciente amputado

médicos del hospital daniel alcides carrión

Reimplantan mano amputada a obrero

Traumatólogo reconstruye mano que otros galenos ya habían dado por perdida y lo enviaron a la sala de operaciones para la amputación. Sin embargo, descartó hasta el final la posibilidad de salvar la extremidad del albañil.

Fiscalizar

El médico exhortó a las municipalidades y a la Sunafil, fiscalicen los talleres para evitar que este tipo de accidentes que dejan obreros con discapacidad.