La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior Nacional confirmó la resolución judicial que impide al expresidente Pedro Pablo Kuczynski salir del país durante 18 meses. La medida se enmarca en las investigaciones que enfrenta por el presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

El tribunal exhortó al Ministerio Público a acelerar el proceso y a presentar informes bimestrales sobre los avances de la investigación. De esta forma, se busca garantizar celeridad en un caso que involucra a un exjefe de Estado.

Cabe recordar que la medida fue dictada inicialmente el 8 de junio por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, bajo la conducción de la jueza Margarita Salcedo Guevara.

En esa resolución, la magistrada sostuvo que existía un “peligro latente de fuga” debido a la gravedad de los hechos que se investigan y a las altas penas que contempla la ley para los delitos atribuidos.

