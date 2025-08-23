El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) criticó duramente el retorno de Juan Santiváñez al gabinete ministerial de Eduardo Arana, esta vez como titular de Justicia. Ello a pesar de haber sido censurado por el Congreso por su “incapacidad en el cargo” de ministro del Interior, en el actual gobierno de Dina Boluarte.

A través de su cuenta en X, el legislador calificó la designación como una burla para los peruanos. " El nombramiento del censurado Santivañez en Justicia es una burla al país", señaló.

Como se sabe, Juan Santiváñez juró al cargo este sábado en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, marcando así su reincorporación al Ejecutivo tras haber sido censurado por el Congreso hace cinco meses, cuando ocupaba el Ministerio del Interior.

El pasado 21 de marzo, el Pleno del Parlamento aprobó su censura con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, argumentando “incapacidad en el cargo” para hacer frente a la creciente ola de criminalidad en el país.

Pese a ello, Santiváñez no se desligó del Ejecutivo. El 17 de abril fue designado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, puesto desde el cual también fue cuestionado, luego de que una investigación periodística revelara presuntas reuniones con alcaldes de distintos distritos, quienes posteriormente habrían recibido fondos públicos.

El retorno de Juan Santiváñez al Consejo de Ministros genera polémica y abre un nuevo frente de críticas al gobierno de Dina Boluarte, que vuelve a apostar por un funcionario que ya había sido desaprobado en el Congreso.