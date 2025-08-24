El expresidente Martín Vizcarra anunció que no apelará la decisión judicial que ordena su reclusión en el penal Ancón II por un periodo de cinco meses, en el marco del proceso que enfrenta por el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Vizcarra calificó la medida como “injusta y arbitraria”, pero aseguró que la afrontará. “Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar ”, expresó el exmandatario.

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Vizcarra al considerarlo presunto responsable de actos irregulares durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Tras la resolución, fue trasladado al establecimiento penitenciario Ancón II, donde permanecerá hasta cumplir el plazo impuesto por las autoridades.

El exjefe de Estado también reveló que pidió a su equipo legal abstenerse de presentar las acciones que habían preparado para revertir la medida , confirmando así su decisión de no interponer recursos de apelación.

Pese a su situación, Vizcarra manifestó que continuará en la vida política y ratificó su compromiso con “la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos”.