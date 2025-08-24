El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aprovechó la ceremonia de entrega de camionetas y chalecos antibalas al serenazgo para lanzar duras críticas contra el gobierno de Dina Boluarte, al que acusó de desatender la seguridad ciudadana.

Así, el burgomaestre renovó su pedido para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y propuso la deportación de cabecillas de organizaciones criminales extranjeras.

López Aliaga cuestionó la asignación del presupuesto nacional, señalando que gran parte del gasto público se destina a planillas y consultorías, mientras la seguridad sigue desatendida.

Anunció que presentará una iniciativa para que el 50% del presupuesto municipal se use en infraestructura, incluyendo la seguridad. Además, criticó al Ejecutivo por no equipar adecuadamente a la Policía y adelantó que la Municipalidad entregará chalecos antibalas directamente a las fuerzas del orden.

Entre sus propuestas, López Aliaga planteó realizar juicios sumarios por delitos en flagrancia, reactivar un servicio policial voluntario y remunerado, y entrenar a nuevas generaciones de policías para combatir lo que denominó “terrorismo urbano”.

También sugirió que cabecillas de bandas como el Tren de Aragua sean enviados a cumplir condena en países como El Salvador, con regímenes carcelarios más estrictos.

El alcalde insistió en que la permanencia del país en la Corte IDH favorece a los delincuentes y limita la acción de la justicia y la Policía, por lo que reiteró la necesidad de abandonar dicho organismo internacional .

Asimismo, López Aliaga pidió que las empresas privadas puedan destinar parte de sus impuestos al financiamiento de obras de seguridad e infraestructura, y aseguró que Lima liderará la lucha contra el crimen organizado, así como el país logró derrotar en el pasado al terrorismo ideológico.