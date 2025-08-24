La joven Sheyla Condor, hallada sin vida hace nueves meses en la vivienda del suboficial PNP Darwin Marx Condori Antezana, en Comas, habría sido abusada por tres sujetos, revelaron los resultados de las pericias forenses.

Estos mismos sujetos también estarían implicados en su muerte, apuntan las hipótesis del caso.

La abogada de los deudos, Jackeline López, señaló que el informe del Departamento de Biología Forense confirma la existencia de tres perfiles genéticos masculinos distintos en la escena del crimen.

“Se encontraron muestras espermáticas y de sangre, y las tres no corresponden entre sí. Se trataría de tres sujetos diferentes, todos varones”, explicó a los medios.

Escena. La abogada relató que una de las muestras de sangre fue hallada en la cara interna del lavamanos, debajo de la grifería. Otra, en la parte posterior de la puerta del dormitorio izquierdo que era usado por una compañera de cuarto de Sheyla Condor.

“La tercera corresponde a restos biológicos espermáticos encontrados en las prendas íntimas de la víctima”, señaló la abogada defensora.

Al respecto, el informe de criminalística concluyó que las muestras recogidas no coinciden entre sí, condición que refuerza la hipótesis sobre la participación de más de una persona en el crimen.

Como se sabe, el suboficial Darwin Condori fue hallado sin vida en un hotel de San Juan de Lurigancho. Mostraba signos de asfixia por ahorcamiento y una herida en la muñeca izquierda.

El deceso fue catalogado inicialmente como un suicidio; pero posteriormente se sugirió que fue silenciado.

La Fiscalía realizará una diligencia de exhumación para obtener su sus muestra biológica y cotejarla con los perfiles encontrados.

Irregular

La defensa de la víctima dijo que un mayor de la Policía alertó a Condori sobre su intervención, permitiéndole huir antes de ser detenido.