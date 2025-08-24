La Policía Nacional del Perú capturó a cuatro individuos que se hacían pasar por trabajadores de Sedapal, usando uniformes falsos para engañar a sus víctimas. Aprovechaban viviendas vacías o habitadas por adultos mayores para ingresar a robar dinero o artículos de valor.
Según explicó el coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, los sujetos engañaban a sus víctimas alegando falsos reportes de fallas en el servicio de agua o desagüe, lo que les permitía acceder fácilmente a los domicilios.
La banda criminal conocida como Los Topos Elegantes tenía como principales objetivos a adultos mayores y niños que permanecían solos en sus viviendas. Además, actuaban en las primeras horas del día, aprovechando que otros miembros del hogar salían a trabajar.
La PNP identificó a los cuatro presuntos integrantes de la banda criminal: Raúl Loayza Caihuallo, Rolando Jeffry Ramírez Ramos, José Antonio Matienzo Paucar y Jonathan Chuquipiondo Lizarzaburu.
De acuerdo con información policial, todos los detenidos registran antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. En esta ocasión, fueron capturados en flagrancia y confesaron su participación en los hechos delictivos.
Tras su intervención, los detenidos fueron puestos a disposición de la DEPINCRI de San Juan de Lurigancho para las investigaciones correspondientes.
