El personal de guardia Técnico Segundo Maniobrista Roberto Carlos Tello Bances murió al caer al mar durante el cumplimiento de sus funciones, durante una maniobra para asegurar las embarcaciones, en Lambayeque, en medio de los intensos oleajes que se presentan en todo el litoral.

Roberto Carlos Tello cayó este domingo al mar desde la unidad, encontrándose su cuerpo sin vida, informó la Marina de Guerra del Perú, a través de un comunicado.

En el documento se precisa que el cuerpo de Tello Bances fue hallado aproximadamente a un kilómetro donde fueron varadas las patrulleras de Costa “Catarino” y “Malabrigo” asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel, que se encontraban fondeadas a la altura del distrito de San José, por el oleaje anómalo.

En el comunicado oficial, la Marina expresó su profundo pesar por la pérdida del tripulante, manifestando solidaridad con sus familiares y comprometiéndose a brindar toda la asistencia necesaria.

Asimismo, anunció el inicio de investigaciones para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

La Punta (Callao)

Cabe precisar que los oleajes anómalos continúa causando estragos en distintas partes del litoral peruano. En La Punta, Callao, el mar se desbordó e inundó calles, parques y zonas deportivas como Ostolaza y el campo Choli Gómez , dejando en evidencia la vulnerabilidad del distrito.

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, las olas de hasta cuatro metros de altura se prolongarán hasta el miércoles 27 de agosto, lo que mantiene en alerta a las autoridades y pobladores de la costa peruana.