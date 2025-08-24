Este domingo por la tarde, se reportó un enfrentamiento entre presuntos barristas en la intersección de la avenida Angamos y el jirón San Pedro, en el distrito de Surquillo.

De acuerdo con información de RPP, vecinos de la zona difundieron un video en el que se puede ver a varios sujetos lanzándose piedras en plena avenida Angamos, mientras los vehículos continúan circulando por la vía.

En la grabación también se observa a los involucrados utilizando bombardas, e incluso a uno de ellos portando un machete.

En medio del enfrentamiento, se puede ver cómo los presuntos barristas huyen rápidamente al notar la llegada de un contingente policial por el jirón San Pedro y la avenida Angamos.

NOTICIA EN DESARROLLO...