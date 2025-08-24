Durante la entrega de 36 camionetas al serenazgo de Lima Metropolitana en la Plaza de Armas, el alcalde Rafel López Aliaga expresó su apoyo al nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La autoridad edil destacó su trayectoria y señaló que su incorporación podría ser un aporte significativo para la ciudad, remarcando el buen desempeño que mostró en su anterior gestión como ministro del Interior.

“No hay mayores cambios significativos, hay uno que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez. Nos ayudó bastante cuando era ministro del Interior”, expresó en la actividad.

En ese contexto, el alcalde también criticó duramente al Ejecutivo por la gestión del presupuesto público, denunciando que más del 90% se destina exclusivamente a gastos administrativos como planillas, sueldos y consultorías, perjudicando inversiones en seguridad y obras.

Asimismo, cuestionó la permanencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, pues afirmó que solo respondería a intereses de un partido político.

Refirió que su continuidad evidenciaría un acto de protección desde el Ejecutivo. “Resguardan a un señor de unos partidos (César Acuña), eso no está bien”, señaló, durante la entrega de las camionetas, que serían destinadas a reforzar los patrullajes en diferentes distritos.