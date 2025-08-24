En las primeras horas de este domingo, la costa peruana fue impactada por un oleaje anómalo que causó diversos daños en distintas zonas del país. En el Callao, varios espacios céntricos de la provincia constitucional resultaron afectados, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas para salvaguardar la seguridad de la población.

El Gobierno Regional del Callao, mediante sus redes sociales, emitió un comunicado en el que informó que la Plaza Grau había quedado inundada a causa del oleaje anómalo. Además, se dispuso el cierre del acceso al malecón de La Punta con el fin de salvaguardar la integridad de los cientos de visitantes que acuden a la zona.

“En la Plaza Grau se presenta oleaje fuerte, con charcos de agua en la plaza (acceso libre al público). En Playa Chucuito se registra oleaje moderado, sin novedad. En La Punta se reporta oleaje fuerte, manteniéndose el acceso al malecón cerrado”, señalaron.

Asimismo, la entidad chalaca instó a los ciudadanos a transitar con precaución por las zonas cercanas al mar, a fin de evitar cualquier tipo de incidente. También anunció que se iniciarán labores de limpieza en vías afectadas, como La Costanera, que quedó cubierta de piedras debido al constante impacto de las olas.

“Por tu seguridad, se coordinó con las municipalidades la limpieza de vías afectadas y se recomienda la restricción de tránsito en zonas cercanas al impacto”, agregaron.

🚨¡𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐎𝐋𝐄𝐀𝐉𝐄 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐋𝐋𝐀𝐎❗🌊



🫡 El Gobierno Regional del Callao, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Callao, informa a la población sobre el arribo de oleajes anómalos en el litoral chalaco. 👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/lsS8NMtD1U — Gobierno Regional del Callao (@RegionCallaoPe) August 24, 2025