Este fue el panorama que se vivió antes del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, ya que presuntos barristas de ambos equipos se enfrentaron en diversos puntos de la capital.

En el distrito de Villa María del Triunfo, los dos bandos se enfrentaron generando un escenario de caos y temor. Según información del noticiero “24 Horas”, durante el enfrentamiento lanzaron una bombarda que terminó cayendo en la estación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Un trabajador del área de seguridad del sistema de transporte resultó herido durante el incidente. Según las imágenes difundidas, habría sufrido lesiones en el rostro, por lo que tuvo que recibir atención médica de emergencia.

Además, los pasajeros que se encontraban en la estación huyeron despavoridos, tratando de ponerse a salvo. El noticiero de Panamericana Televisión difundió imágenes del violento episodio.

Por otro lado, en los distritos de Los Olivos y Surquillo también se registraron enfrentamientos entre barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, en la antesala del clásico correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura.

En Surquillo, los barristas utilizaron bombardas como armas, lo que generó pánico entre los vecinos del sector. En tanto, en Los Olivos, varios de ellos fueron vistos portando machetes.