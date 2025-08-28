La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, señaló que una iniciativa para retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requiere un marco normativo claro y un debate amplio en el Congreso.

La parlamentaria reconoció que no ha revisado en detalle el proyecto de ley relacionado con la soberanía nacional y la posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que únicamente conoce aspectos generales por declaraciones oficiales.

No obstante, Patricia Juárez dijo a la prensa que no tiene certeza de que el proyecto tenga como objetivo específico esa salida.

Fuerza Popular

De otro lado, la legisladora Patricia Juárez cuestionó la sanción impuesta por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, que la sanciona por vulnerar el principio de neutralidad por su rol en Fuerza Popular.

La congresista consideró esta interpretación provocadora, argumentando que los congresistas, como militantes, forman parte de la estructura orgánica de sus partidos.

Además, defendió el derecho constitucional a la participación política dentro de las organizaciones, calificando la sanción como un intento de limitar libertades políticas fundamentales. Ante ello, confía en que el tema será resuelto favorablemente tras los descargos presentados.