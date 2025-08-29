El expresidente Martín Vizcarra enfrenta una audiencia clave este viernes 29 de agosto, en la que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional decidirá si revoca o mantiene su prisión preventiva de cinco meses.

Como se sabe, esta medida fue emitida mientras se investigan presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, casos relacionados con las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Cabe precisar que desde que se dictó su prisión preventiva, Martín Vizcarra ha sido trasladado varias veces entre penales, pasando por Diroes (Barbadillo), Ancón II (Piedras Gordas II) y nuevamente Barbadillo en Ate, donde ahora comparte espacio con otros expresidentes implicados en investigaciones por corrupción, como Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala.

Alejandro Salas, defensa legal del exjefe de Estado, destacó que estos traslados han sido realizados respetando la seguridad y dignidad del exmandatario, procurando un entorno adecuado para su salud física y emocional.

A pesar de las garantías para su bienestar, la situación legal de Vizcarra es complicada, pues las investigaciones fiscales lo vinculan con actos corruptos en contratos públicos.

Esta audiencia de apelación será crucial para determinar si Vizcarra recupera su libertad o continúa recluido hasta la sentencia definitiva, sumándose a la lista de expresidentes peruanos envueltos en casos de corrupción.

En tanto, el fiscal Rafael Vela defenderá la legalidad del fallo del juez Jorge Chávez Tamariz y solicitará que se confirme la medida contra el expresidente.