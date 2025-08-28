El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, mostrpó su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo para evaluar la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En entrevista en Canal N, afirmó que el país cuenta con un sistema democrático capaz de resolver controversias jurídicas sin la injerencia de tribunales internacionales que podrían afectar la soberanía institucional.

Pérez Reyes criticó fallos pasados de la Corte IDH en casos relacionados con terrorismo, señalando una postura ideológica y abogando por resolver estos asuntos dentro de la jurisdicción nacional.

Además, destacó que países como Estados Unidos no son parte del sistema por razones similares y negó que las muertes en las protestas de 2022 y 2023 fueran resultado de una política del gobierno.

El ministro reconoció que hay división dentro del gabinete sobre esta propuesta, mencionando que algunos, incluido el ministro de Agricultura Ángel Manero, están en desacuerdo con la posible salida del país de la Corte IDH. Sin embargo, defendió que la soberanía jurídica debe protegerse y que el Estado peruano puede garantizar los derechos fundamentales sin condicionamientos externos.

Pérez Reyes advirtió que el debate es complejo y que una decisión podría quedar para el próximo gobierno, ya que quedan menos de ocho meses del actual mandato.

Obras públicas

De otro lado, Raúl Pérez Reye indicó que está evaluando usar entre S/ 800 y S/ 1,000 millones de saldos no ejecutados para asegurar la continuidad de obras públicas este año, destacando que el crecimiento económico del país se basa en el aumento del consumo y mejores condiciones laborales.

Tren Lima–Chosica

Finalmente, el titular del MEF informó que la puesta en operación del tren Lima–Chosica podría demorar entre 30 y 35 meses debido a requerimientos técnicos y de seguridad, incluyendo la necesidad de una adenda al contrato de concesión vigente.