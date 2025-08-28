La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó que la Fiscalía carece de argumentos sólidos para responder la demanda de habeas corpus presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), que busca el archivamiento del caso Cócteles.

Giulliana Loza sostuvo en RPP que las posibles implicancias de un fallo favorable para Keiko Fujimori deben evaluarse caso por caso, y destacó que si los hechos imputados no eran delito en el momento en que supuestamente ocurrieron (2011 y 2016), entonces el mismo criterio legal debe aplicarse para proteger los derechos de cualquier ciudadano.

La defensa argumenta que la modalidad de lavado de activos por la que se acusa a Fujimori fue incorporada a la legislación recién en noviembre de 2016, y no antes, por lo que procesarla por hechos anteriores a esa fecha violaría el principio constitucional consagrado en el artículo 224 que impide juzgar a una persona por conductas que no eran delito en su momento.

Loza criticó además la actuación de la Fiscalía, señalando que la acusación fue mal planteada, ya que la etapa intermedia del proceso fue anulada y devuelta en 19 ocasiones por errores fiscales.

Según la abogada, un fallo favorable del TC debería llevar al archivo definitivo del caso, ya que los hechos en cuestión ocurrieron antes de que la norma aplicable existiera. También denunció un discurso político por parte de algunos fiscales, en contraste con la necesidad de una argumentación estrictamente jurídica.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez expresó su preocupación ante la posibilidad de que el archivo del caso Cócteles siente un precedente negativo para otros procesos relevantes , incluyendo los que involucran a Ollanta Humala, Susana Villarán y Vladimir Cerrón.

“La decisión que ustedes tomen tendrá injerencia en la sentencia condenatoria de Ollanta Humala que ya fue condenado. Además, tendrá injerencia en procesos penales donde se entregó dinero ilícito, por citar, tenemos el próximo juzgamiento contra Susana Villarán donde Odebrecht le entregó más de cuatro millones de dólares”, dijo.