Un triple asesinato conmocionó al distrito de San Juan de Lurigancho. Presuntos sicarios acribillaron a tres personas la noche del último jueves, frente a una discoteca ubicada en la cuadra 2 del jirón Huiracocha.

Según América Noticias, las víctimas fueron identificadas como Saúl Ernesto Cayllahua Quispe, propietario de las discotecas El Gato Negro y Perú Chela; Braulio Víctor Asensios Collados, administrador; y Humberto Percy Rodríguez Huamán, sonidista del local.

Según testigos, los tres hombres se encontraban libando licor fuera del establecimiento cuando dos sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra ellos. Se escucharon más de 15 disparos, generando pánico entre los presentes.

Las cámaras de seguridad captaron a uno de los atacantes huyendo a pie antes de subirse a una moto conducida por su cómplice.

La Policía Nacional del Perú presume que se trata de un ajuste de cuentas, siendo el objetivo principal Saúl Cayllahua, dueños de las mencionadas discotecas. En junio de 2024, uno de sus locales fue intervenido y se hallaron drogas, lo que refuerza esta hipótesis.

Además, los agentes sospechan que el crimen estaría vinculado a disputas por el control de negocios nocturnos en la zona.

La División de Investigación Criminal (Depincri) ha asumido el caso y viene analizando las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables. Familiares de las víctimas exigen justicia en medio del alarmante incremento de la ola criminal en Lima.