Emilio Iván Paredes Yataco, presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), enfrenta una grave acusación por presunta estafa que llega desde Ayacucho, y de confirmarse podría recaer en una situación que podría dejarlo en las instalaciones que él mismo custodia.

De acuerdo al dominical Cuarto Poder, la mujer identificada como Adela Huamancusi Quispe sostiene que en abril de 2019, cuando Paredes ejercía la abogacía, le entregó un total de 80 mil soles, dividido en 20 mil dólares y 10 mil soles, en su oficina a cambio de la promesa de conseguir la liberación de su esposo.

Sin embargo, la situación del cónyuge de la denunciante no cambió, lo que motivó a Adela a exigir la devolución del dinero. Ante la negativa, en julio del año pasado, lo denunció por estafa, respaldada por conversaciones de chat, fotografías y siete audios en los que el hoy jefe del INPE nunca habría negado recibir el dinero, limitándose a ofrecer su devolución en distintas fechas.

En el dominical, el abogado de la denunciante, mencionó que a los 6 meses de la denuncia, fue derivado a una fiscalía especial en anticorrupción de Lima porque, según, los audios hablan de corrupción y tráfico de influencias.

Además, el expediente fiscal guarda un detalle, las cosas extraídas del celular. En esa memoria se registran 7 audios, 7 conversaciones ligadas a Iván Paredes. “Escúcheme, Dr. Paredes, le di el monto, ¿Me devolverá la tercera parte al menos? (...) Paredes responde: el miércoles estamos quedando, 12 del medio día, ya te dije, yo se lo voy a devolver, no le estoy diciendo que no", se lee en la transcripción del audio.

A las transcripciones de los audios, se suman fotografías que revelarían a Iván Paredes junto a Adela (persona que lo denuncia por estafa).

Sumado a ello, cuando los reclamos de Adela son más insistentes, la respuesta de Paredes no habría sido la devolución, sino una denuncia policial en la que la acusa de amenazas verbales.

Cabe mencionar que la denuncia por estafa no solo llegó a la fiscalía, pues fue presentada en marzo de 2023 ante el Colegio de Abogados de Lima. Luego de una investigación interna, el Tribunal de Honor de la institución emitió su veredicto: Iván Paredes sería sancionado con un año de inhabilitación para ejercer la profesión. Fue declarado por sus propios pares como indigno de ejercer la abogacía.

Ante ello, Paredes acudió al Poder Judicial en busca de una salida, el pronunciamiento fue declarar nula la resolución del colegio de abogados, situación que no se habría ejecutado.

A pesar de este historial y de antecedentes policiales por conducir presuntamente en estado de ebriedad, intento de darse a la fuga y negarse a pasar dosaje etílico, Paredes fue nombrado jefe del INPE hace apenas dos meses.

Si la justicia lo declara culpable, el hombre que hoy dirige las cárceles del país podría terminar convertido en un interno más.