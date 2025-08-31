El Poder Judicial aprobó el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado (conocido como “Chibolín”) así como de la suspendida Fiscal superior Elizabeth Peralta, del empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira.

También se concedió dicha autorización para cuatro empresas vinculadas a Hurtado, en el contexto de una investigacións de la Fiscalía Suprema por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

La medida fue dispuesta por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien consideró que dicha acción es idónea, necesaria y proporcional. Esto permitirá verificar la existencia de transacciones bancarias, declaraciones tributarias y movimientos en el mercado de valores, y así determinar si hubo transferencias sospechosas o ilícitas.

“Si bien es cierto permitirá recibir información sobre operaciones bancarias y financieras, así como sobre las declaraciones tributarias determinativas e informativas y sus operaciones en el mercado de valores, lo que contribuirá a determinar la existencia o no de movimientos o transferencias de dinero; y, movimientos o transferencias bursátiles, así como declaraciones a la Superintendencia de Administración Tributaria; también es verdad que constituye la herramienta más efectiva para determinar si efectivamente existen movimientos bancarios que evidencien si los hechos imputados son reales”, especificó el juez supremo Checkley Soria en la resolución.

El juez argumentó que, la implementación de esta medida se encuentra justificada por el interés público de esclarecer hechos graves. Además, indicó que el grado de información que se podrá obtener es proporcional al grado de afectación a dichos secretos.

En ese sentido, el juez Checkley también accedió a la solicitud fiscal para levantar el secreto sobre las empresas vinculadas, a fin de investigar si se utilizaron sus cuentas para realizar actos de corrupción.

Como se conoce, Andrés Hurtado cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Es acusado por el pago de una supuesta coima entregada por el empresario Javier Milei a favor de la detenida fiscal Elizabeth Peralta, a fin de recuperar barras de oro, las cuales fueron incautadas por el Ministerio Público en el 2020.

HURTADO ENVIÓ CARTA AL TC

Por otro lado, se conoció que “Chibolín” envió una carta escrita a mano al Tribunal Constitucional (TC) para anular su prisión preventiva de 18 meses.

“Solicito respetuosamente se sirvan programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC (recurso de agravio constitucional)”, se lee en la carta escrita a mano por ‘Chibolín’ enviada al TC.

El mensaje del 14 de julio de 2025 y revelada recién por Infobae, Hurtado suplica revisar el expediente y arraigos para seguir el proceso en libertad, sin riesgo de fuga.

“Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga. Finalmente, que puedan evaluar que nos encontramos ante una imputación de tráfico de influencias en cadena, que no tiene asidero legal que me ha llevado alejarme de mi familia en forma injusta.“, se lee.